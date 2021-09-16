المفوضية تلوح بعقوبات ضد مرشحين للانتخابات

2021/09/16 | 11:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مفوضية الانتخابات، الخميس، وجود شكاوى عدة مقدمة ضد عدد من المرشحين.

وقال مساعد المتحدث بسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة، لـ NRT عربية (16 أيلول 2021)، ان "هناك شكوى مرفوعة الى المفوضية ضد عدد من المرشحين على غرار الشكاوى التي قدمت على احدى المرشحات والتي بسببها استبعدت من السباق الانتخابي".

واشار الى "وجود 6 شكاوى مقدمة من قبل مرشحين"، مبينا ان "المفوضية في صدد التحقيق في هذه الشكاوى وفي حال اثبتت، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق المتهمين".

واكد ان "اقصى عقوبة للمفوضية هي استبعاد المرشح، اما العقوبات الاخرى تقررها المحاكم القضائية".

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