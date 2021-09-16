صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول برقم قياسي جديد

2021/09/16 | 11:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصل النجم المصري، محمد صلاح، هوايته المفضلة في تحقيق الأرقام القياسية مع فريقه ليفربول، وذلك بعدما قاده أمس الأربعاء، للفوز على ضيفه ميلان 3-2، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.وسجل النجم المصري، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 50، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 14.وذكرت شبكة “أوبتا” لإحصاءات كرة القدم، أن صلاح […]

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