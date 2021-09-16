2021/09/16 | 11:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية، يوم الخميس (16 ايلول 2021).وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية المركز الخبري الوطني.

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