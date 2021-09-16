اليمن.. 50 قتيلا في معارك البيضاء بين الحكومة والحوثيين

2021/09/16 | 11:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 50 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين في مواجهات في محافظة البيضاء، في خضم معركة جارية للسيطرة على مأرب، معقل الحكومة الأخير شمال اليمن.

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