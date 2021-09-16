يمتد بين ولايات أمريكا.. تعرّف إلى مسار الأبلاش الشاق والأشخاص الذين

2021/09/16 | 11:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 من كل 4 متنزهين لا يصلون إلى نهايته..يمتد مسار الأبلاش على طول يبلغ حوالي 3200 كيلومتر، من جبل سبرينغر في ولاية جورجيا إلى جبل كاتاهدين في ولاية مين بأمريكا.تعرفوا إلى المزيد عن المسار والأشخاص الفريدين من نوعهم مثل مات، الذين تركوا كل شيء لغزو المسار الشاق.

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