2021/09/16 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتح مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، نيران اسلحتهم الرشاشة باتجاه شخصين وهم اولاد عم ضمن حي طارق في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إنّ "مسلحين مجهولين فتحوا النار على شاب وابن عمه في منطقة حي طارق في مدينة الصدر، ما أسفر عن إصابة الأول ومقتل الثاني".

واضاف المصدر ان "المعلومات تشيير الى ان اسباب الحادث نتيجة خلافات عشائرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهجوم مسلح.. مقتل وإصابة شخصين في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهجوم مسلح.. مقتل وإصابة شخصين في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).