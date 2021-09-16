'مطاردة دموية'.. مصدر يروي حادثة العجلة التي اربكت الأمن عند المنطقة الخضراء (فيديو)

2021/09/16 | 11:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاحقت القوات الامنية، احدى العجلات التي رفضت الانصياع لاوامر احدى النقاط الامنية، بعد اكتشاب مواد ممنوعة داخلها ليلة امس الاربعاء.

وقال مصدر امني لـ NRT عربية الخميس (16 ايلول 2021)، ان "مفرزة مشتركة في شارع حيفا، اوقفت عجلة عسكرية تابعه لوزارة الداخليه فرقة الرد السريع، كان يقودها احد الشباب المدنيين وبجانبه شخص اخر".

واضاف المصدر ان "القوات الامنية عثرت في داخل العجلة على مادة الكرستال وحبوب مخدرة، وبعد الطلب منهما بالنزول لاذا بالفرار وتم ملاحقتهم واطلاق النار على العجلة".

وتابع، ان "الفارين توجهوا الى المنطقة الخضراء، حيث واجهتهم الفرقة الخاصة واطلقت النار صوب العجلة ما تسبب باصابة السائق واندلاع حريق في العجلة".

واشار المصدر الى ان "الشاب الاخر لاذ بالفرار".

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