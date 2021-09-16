مسلحون يفتحون النار على شخصين في بغداد.. ومصدر يكشف السبب!

2021/09/16 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس بمقتل شخص وإصابة آخر بنيران مسلحين مجهولين شرقي العاصمة بغداد.

واوضح المصدر في تصريح لـ NRT عربية (16 ايلول 2021)، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه شخصين وهم اولاد عم ضمن حي طارق في مدينة الصدر ما أسفر عن مقتل احدهما وهو منتسب بالحشد الشعبي واصابة الآخر بجروح خطيرة".

واشار المصدر الى ان "المعلومات تتحدث عن خلافات عائلية تسببت بهذه التطورات".

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