انفوغراف: ارتفاع كبير بعدد الرحلات على متن الطائر الأخضر.. 76% منها خارجية

2021/09/16 | 12:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن موعد رحلاتها ليوم غد الجمعة.

وبحسب جدول الخطوط الجوية فإن عدد الرحلات بلغ 60 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 14 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 46 رحلة.

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