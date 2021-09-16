2021/09/16 | 12:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الحكومة الصينية، الخميس، أنها لقّحت بشكل كامل أكثر من مليار شخص ضد كورونا على أراضيها، أي أكثر من 70% من سكانها.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية مي فينغ أمام الصحافة إن الصين وهي الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم (1,4 مليار نسمة) ورُصد فيها الفيروس أواخر العام 2019، أعطت في المجمل 2,16 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حتى تاريخ 15 أيلول/سبتمبر.

والصين التي كانت أول دولة ينتشر فيها الوباء، أصبحت أيضاً أول بلد يتغلب عليه في ربيع العام 2020، بعد فرضها تدابير صارمة خصوصاً إجراء فحوص الكشف عن المرض على نطاق واسع وإغلاق حدودها بشكل شبه كامل.

وما زال البلد يواجه بشكل متقطع طفرات وبائية محدودة على غرار تلك التي رُصدت في الأيام الأخيرة في مقاطعة فوجيان في الشرق، مع تسجيل خمسين إصابة في اليوم.

وما زال عدد الوفيات جراء كوفيد في البلاد مستقراً عند 4636 حالة.

بدأت الصين في أواخر العام الماضي تلقيح سكانها بطعمين أساسيين يتمّ إعطاؤهما على جرعتين، طوّرهما مختبرا "سينوفاك" و"سينوفارم".

لكن نسبة فعاليتهما موضع تساؤلات، خصوصاً في مواجهة المتحوّرات الأكثر مقاومة على غرار دلتا.

ولم تسمح بكين حتى الآن بإعطاء لقاحات أجنبية على أراضيها.

"وكالات"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تعلن تطعيم أكثر من مليار شخص باللقاحات المحلية المضادة لكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تعلن تطعيم أكثر من مليار شخص باللقاحات المحلية المضادة لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).