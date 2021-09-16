وعد الفتح فأوفى !!

2021/09/16 | 12:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد العيسى مرت قضية المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي بمخاضات عسيرة،وظن الكثير من المجاهدين أن القضية ربما أصبحت في طي النسيان أو الإهمال ،مادعاهم إلى إلقاء اللوم على تحالف الفتح باعتباره الممثل الشرعي لهم ،فيوميا تقرأ عشرات العبارات اللاذعة باعتبار أن قضيتهم تاخرت وتاخرت كثيرا وكنا نحاول أن نبين لهم أن الأمر لا يعدو اهمالا […]

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