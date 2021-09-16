2021/09/16 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توصيات الحكومة المتعلقة بدخول زائري الأربعينية الإيرانيين..



(وثيقة) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توصيات الحكومة المتعلقة بدخول زائري الأربعينية الإيرانيين.. (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توصيات الحكومة المتعلقة بدخول زائري الأربعينية الإيرانيين.. (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).