"عدو فرنسا الأول".. ماكرون يعلن مقتل زعيم "داعش في الصحراء الكبرى"

2021/09/16 | 12:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل زعيم تنظيم "داعش في الصحراء الكبرى" عدنان أبو وليد الصحراوي، في عملية للقوات الفرنسية بمنطقة الساحل الأفريقية

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