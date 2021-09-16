الأمن الإقليميّ والعلاقات الثنائية على طاولة مباحثات وزير الخارجيَّة ونظيره العُماني

2021/09/16 | 12:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي الأمن الإقليميّ والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى بنظيره العُماني بدر البوسعيدي على هامش مُشاركته في إجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ في الرياض".

وأضاف الصحاف أن "الطرفين بحثا الأمن الإقليميّ وإنعكاساته على المنطقة، كما تطرّقا للعلاقات الثنائيَّة وسُبُل دعمها تحقيقاً لمصالح البلدين الشقيقين".

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