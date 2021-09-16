المنتخب الوطني يتراجع مركزين في تصنيف “فيفا” الجديد

2021/09/16 | 12:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تراجع المنتخب الوطني العراقي مركزين في تصنيف “فيفا” الجديد حيث جاء في المركز 72.واحتل العراق بحسب التصنيف المركز الثامن على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من تونس والجزائر والمغرب […]

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