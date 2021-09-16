إصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في نينوى

2021/09/16 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة مدنيين اثنين بجروح إثر انفجار عبوة من مخلفات داعش في محافظة نينوى.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش انفجرت في قرية السفينة ضمن ناحية القيارة جنوب محافظة نينوى".

وأوضح أن "الانفجار أسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

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