مطارد منذ عام 2018.. (بغداد اليوم) تكشف تفاصيل عملية القبض على قاتل بالنجف

2021/09/16 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجفافاد مصدر أمني في النجف، اليوم الخميس، بتمكن احدى السيطرات بمحافظة النجف من القاء القبض على قاتل كان مطارد منذ 2018.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "إحدى السيطرات الأمنية في المحافظة القت القبض على قاتل يبلغ من العمر 26 عاماً ومطلوب وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".وأضاف ان "القاتل متهم بارتكابه جريمة قتل في ناحية العزير بمحافظة ميسان"، لافتاً الى انه "كان مطارد منذ عام 2018".

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