2021/09/16 | 12:48 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة الاتحاد الاوروبي: سيكون هناك 80 شخصاً بيوم الاقتراع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/16 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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