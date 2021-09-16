فيلم - السيد جونز - يكشف معاناة الصحفي من أجل تقديم الحقيقة الكاملة - علي المسعود

2021/09/16 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود رغم ما تواجهه الصحافة من هجمات واتهامات بالكذب والتضليل إلا أنها تبقى ركيزة أساسية للديمقراطية وسيبقى الصحافيون هدفا للسياسيين طالما أنهم يسعون وراء الحقيقة التي يحاول السياسيون جاهدين إخفاءها منذ عهد ستالين حتى عصر بوتين وبايدن اليوم .



ولم تكن يوما مسيرة الصحافي مفروشة بالورود ولا بالسجادة الحمراء خلال عمله على أكثر التقارير أهمية في تاريخ الشعوب ، وإذا كان الصحافيون قد قدموا خدمات إعلامية لعبت د ......





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