توصيات من الكاظمي بشأن دخول الزائرين الإيرانيين الى العراق

2021/09/16 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، عن توصيات تتعلق بدخول

الزائرين الإيرانيين إلى العراق لتأدية

مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)

في مدينة كربلاء المقدسة.

الوثيقة ادناه:

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