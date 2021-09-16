مقتل وإصابة شخصين بهجوم مسلح في مدينة الصدر

2021/09/16 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح مسلحون مجهولون، اليوم الخميس،

نيران اسلحتهم الرشاشة باتجاه شخصين

وهم اولاد عم ضمن حي طارق في مدينة الصدر

بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر مطلع، إنّ "مسلحين مجهولين

فتحوا النار على شاب وابن عمه في منطقة

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