اجتماع وزاري خليجي بالرياض.. وحضور عراقي لبحث الربط الكهربائي

2021/09/16 | 12:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن انطلاق أعمال اجتماع الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض؛ وذلك …

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