مكتب الكاظمي يصدر سلسلة قرارات 'فورية' بخصوص الزائرين الايرانيين

2021/09/16 | 12:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،الخميس، مجموعة من القرارات الفورية بخصوص الزائرين الايرانيين .

وبحسب القرارات التي اطلع عليها NRT عربية، (16 ايلول 2021 ) ، فان دخول الزائرين الى العراق يتم عن طريق المطارات مع السماح لبعضهم بالخروج عبر منفذ زرباطية البري.

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