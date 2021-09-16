2021/09/16 | 12:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 5 توصيات تتعلق بدخول الزائرين الإيرانيين إلى العراق لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

والتوصيات الصادرة مؤرخة في يوم 15 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري وهي كما مبينة أدناه:

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة توجه بعدم فتح ملف ديون مطار النجف بذمة الشركات الإيرانية مع الزيارة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة توجه بعدم فتح ملف ديون مطار النجف بذمة الشركات الإيرانية مع الزيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).