الصحة: العراق خرج من ذروة الموجة الثالثة ولا نحتاج للحظر حاليا

2021/09/16 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الصحة، ان استقرار الموقف الوبائي اليومي للإصابات الجديدة دليل على خروج العراق من ذروة الموجة الثالثة لجائحة كورونا، واستبعدت اللجوء الى الحظر الوقائي مرة اخرى.

وذكرت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن، ان الموقف الوبائي اليومي يؤشـر انخفاض عدد الاصابات وزيادة نسبة المتلقين للقاح ، محذرة من ان التهاون في تلقي اللقاح او عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ، قد يؤدي الى دخول البلاد في موجة جديدة قاسية للفيروس، بالتزامن مع حلول موسم الشتاء حيث تنشط الامراض التنفسية والانتقالية وغيرها من الامراض الوبائية .

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