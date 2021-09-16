تشغيل محطة كهرباء عكاز والبدء بتنفيذ اعمال شبكة القائم في المحافظة

2021/09/16 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن مدير محطة عكاز الغازية أدهم جمال تشغيل محطة كهرباء عكاز والبدء بتنفيذ اعمال شبكة القائم في محافظة الانبار.

واكد جمال للتغيير تشغيل الوحدة الاولى لمحطة كهرباء عكاز الغازية بطاقة 125 ميگا واط، مضيفا انه تم البدء بتنفيذ اعمال شبكة القائم 400 كيلو فولت، والتي كانت العائق الوحيد امام تصريف الاحمال، ورفد الطاقة الكهربائية لمحافظة الانبار، علما انه تم ايصال الغاز الى المحطة من شبكة الغاز الوطنية وسيتم اكمال اعمال الشبكة في أسرع وقت ممكن لغرض زيادة ساعات تجهيز الطاقة في المحافظة.

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