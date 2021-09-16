وزير الخارجيّة يصل الرياض للمُشارَكة في إجتماع وزراء خارجيَّة التعاون الخليجيّ

2021/09/16 | 13:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، إلى المملكة العربيّة السعوديّة؛ للمُشارَكة في اجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ، بدعوة من الأمينِ العام للمجلس.وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من المُؤمَّل أن يـُناقِش الوزراء خلال الاجتماع العديد من القضايّا التي تعنى بالمنطقة وعلاقات الدول المحيطة فيها خارج المجلس، …

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