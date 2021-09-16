5 توجيهات من الحكومة العراقية إلى المنافذ بشأن دخول الزائرين الإيرانيين (وثيقة)

2021/09/16 | 13:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجّه مكتب رئيس مجلس الوزراء، الخميس، كتاباً الى وزارة الخارجية تضمن أمراً بشأن دخول الزائرين الايرانيين الى الأراضي العراقية.

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وحصل "ناس" (16 أيلول 2021)، على نسخة من الكتاب، والذي تضمن 5 توصيات من بينها، اجبار الزائر الإيراني على حمل بطاقة التلقيح الخاصة بكورونا، واجراء مسحة قبل 72 ساعة من دخوله الاراضي العراقية.

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