المازوت الإيراني يصل لبنان ومناصرو حزب الله يستقبلونه بالورود والزغاريد

2021/09/16 | 13:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت عشرات الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الذي استقدمه حزب الله من داعمته الرئيسية طهران صباح الخميس الى لبنان، آتية من سوريا المجاورة، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس على وقع استقبالات شعبية.وفي إطار مساعيه للتخفيف من أزمة محروقات … Readmore

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