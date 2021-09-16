لهذا السبب عليك أن تحذر من ارتفاع مستويات التوتر

2021/09/16 | 13:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى أن المستويات المرتفعة من هرمونات التوتر مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتة الدماغية لدى الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم طبيعي على مدى أكثر من عشرة أعوام أو نحو ذلك.

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