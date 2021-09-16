2021/09/16 | 13:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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صالح: المسيحيون مكوّن أصيل في البلد جابهوا تحديات العنف والإرهاب » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:07

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