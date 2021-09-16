قتيلان وعشرات الجرحى اثر زلزل غرب الصين

2021/09/16 | 13:15 - المصدر: عين العراق

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الخميس 16 سبتمبر 2021 | 01:08 مساءً

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قتل شخصان وأصيب عشرات آخرون بجروح في زلزال ضرب، اليوم الخميس، على عمق ضحل مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين.

ووفق وكالة “فرانس برس” وقال المركز الصيني لرصد الزلازل إنّ شدّته بلغت 6 درجات على عمق ضحل (10 كيلومترات).

ووقع الزلزال في منطقة لوكسيان على بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب غرب مدينة تشونغتشينغ الضخمة المترامية الأطراف، والتي يقطنها مع ضواحيها حوالي 30 مليون شخص.

وقالت السلطات في منطقة لوكسيان إنّ الزلزال أدّى إلى “مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة و50 شخصاً بجروح طفيفة”.

وأضافت أنّ الزلزال أسفر عن انهيار 22 منزلاً وتضرّر عشرات المنازل، كما أدّى إلى انقطاع الاتصالات في بعض أنحاء المنطقة.

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