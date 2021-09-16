المنتخب العراقي يتراجع مركزين في تصنيف الفيفا إلى المركز 72

2021/09/16 | 13:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تراجع المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، مركزين في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي “فيفا” والذي صدر اليوم الخميس.

وجاء المنتخب الوطني في المركز 72 بتصنيف “فيفا” الصادر اليوم، برصيد 1349 نقطة.

واحتل المنتخب الوطني العراقي المركز الثامن على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من تونس والجزائر والمغرب وقطر ومصر والسعودية والامارات.

فيما احتل المركز الثامن على مستوى قارة آسيا بعد كل من إيران واليابان واستراليا وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية والامارات.

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