أغبياء..يريدون دفن الفينيق..!

2021/09/16 | 13:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ آل بشارة هجوم جديد استهدف ضباط الدمج، هجوم يشبه الهجمات على الحشد الشعبي، والسبب ان هناك امتدادا تأريخيا يوصل الدمج بالحشد، يبدو ان لدينا حشدا قديما نحن قد نسيناه حين نسينا الوان وجوهنا، ولكن الذين يكرهوننا لا ينسون، ذاكرتهم حديدية وذاكرتنا رمال متحركة، ذاكرتهم متحف للكراهية فهم يدركون ان حشدنا القديم كان ماركة اصلية […]

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