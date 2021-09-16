الإطاحة بعصابة لتهريب الآثار وأُخرى لتزييف العملة في السليمانية

2021/09/16 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الأمن (الآسايش) في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، القبض على 7 متهمين يمثلون عصابتين إحداهما متخصصة بسرقة وتهريب الآثار، والأُخرى تتعامل بالعملة المزيفة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قواتها القت القبض على المتهمين السبعة أثناء بحثهم عن قطع أثرية في الأماكن القديمة في منطقتي (شارباژير) و(قرداغ)، واثناء تعاملهم بالعملات المزيفة".

وأضاف البيان، ان "القوات ضبطت بحوزة المتهمين 70 الفا، و600 دولار أمريكي مزيف من فئة 50 دولاراً، وعجلة، مولدة وعدة أجهزة".وأشار البيان إلى أن "المتهمين تم القاء القبض عليهم وفق قانون العقوبات العراقي، وفتح ملف تحقيق لهم"

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