المنتخب الوطني يتراجع مركزين في تصنيف

2021/09/16 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع المنتخب الوطني العراقي لكرة

القدم، مركزين في التصنيف الجديد

للاتحاد الدولي "فيفا" والذي صدر اليوم

الخميس.

وجاء المنتخب الوطني في المركز 72 بتصنيف

"فيفا" الصادر اليوم، برصيد 1349 نقطة.

واحتل ال

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