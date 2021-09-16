2021/09/16 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 15 ساعة

كيف يمكن لاختبار “فجوة الماس” أن يكشف عن خطر الإصابة بسرطان الرئة

منذ 18 ساعة

“شاومي” تكشف عن نظاراتها الذكية

منذ 20 ساعة

اختبار شدة أقوى مغناطيس للمفاعل النووي الحراري

منذ 23 ساعة

الكاظمي يرعى مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية

منذ يوم واحد

الداخلية تمنع دخول الدراجات النارية الى الديوانية

منذ يوم واحد

وزير الداخلية: أكملنا استعدادات الزيارة الاربعينية

منذ يوم واحد

بدء المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة دولية واسعة

منذ يوم واحد

غوتيريش: تغير المناخ وكورونا تهديدان لا حدود لهما يواجهان العالم

منذ يومين

شركة برامج تجسس إسرائيلية تستغل “ثغرة أمنية” على أجهزة “آيفون” لاختراقها

منذ يومين

شبيه محمد رمضان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: المسيحيون مكوّن أصيل في البلد جابهوا تحديات العنف والإرهاب ببسالة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: المسيحيون مكوّن أصيل في البلد جابهوا تحديات العنف والإرهاب ببسالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).