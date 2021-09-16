"سباق مع الزمن" لإطلاق أغنية عراقية خاصة ببطولة "خليجي 25"

2021/09/16 | 13:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن الفنانان حسام الرسام ومحمد عبد الجبار، الخميس، العمل على أغنية خاصة ببطولة "خليجي 25" المقرر إقامتها في البصرة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.

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تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة

وقال الرسام وعبد الجبار في تدوينة مشتركة عبر صفحتيهما في فيسبوك، 16 أيلول/سبتمبر، "تشرفنا بلقاء دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد أن كُلفنا بعمل أغنية رياضية لبطولة خليجي 25 والتي ستقام في مدينة البصرة الفيحاء".

وأضافا، "نحن نعمل على قدم وساق ونسابق الزمن من أجل إنجاز الأغنية في وقتها المحدد"، مشيرين إلى أنّ الأغنية من كلمات فالح حسون الدراجي وألحان علي بدر وإشراف عمر البدري".

وتحدثت تقارير صحافية في وقت سابق، عن توصية من المكتب التنفيذي في الاتحاد الخليجي لكرة القدم بتأجيل بطولة "خليجي 25" في البصرة.

وذكرت مصادر، أنّ التوصية صدرت نظرًا إلى عدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة، بالإضافة إلى أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بحظر اللعب في الملاعب العراقية ما يزال نافذًا.

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