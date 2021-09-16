رئيسي: نولي علاقاتنا مع دول الجوار أهمية قصوى

2021/09/16 | 13:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده تولي علاقاتها مع دول الجوار أهمية قصوى في سياستها الخارجية.وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال رئيسي: “إن تعزيز العلاقات مع دول المنطقة يشكل أولوية رئيسية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.تصريحات رئيسي جاءت قبيل مغادرته إيران متوجها إلى طاجيكستان، لحضور قمة شنغهاي، في العاصمة دوشنبيه، التي […]

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