2021/09/16 | 13:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 5 ساعات

وزير الخارجيّة يصل الرياض للمُشارَكة في إجتماع وزراء دول مجلس التعاون الخليجيّ

منذ 15 ساعة

الصدر يغرد بشأن القوات الأمنية

منذ 17 ساعة

الحلبوسي وشكري يبحثان دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الأواصر بين العراق ومصر

منذ 17 ساعة

المفوضية تلغي المصادقة على مرشحة للانتخابات

منذ 17 ساعة

رئيس البرلمان: العلاقة بين العراق ومصر تمضي بخطى متصاعدة

منذ 18 ساعة

صالح لأبو الغيط: تعافي العراق وقوته هو قوة لكل المنطقة

منذ 18 ساعة

العراق والاتحاد الأوربي يؤكدان حاجة المنطقة لمبدأ الحوار

منذ 18 ساعة

الحلبوسي يؤكد لنظيره المصري أهمية التعاون النيابي بين البلدين

منذ 20 ساعة

“تقدم” تنشر مدونة السلوك الانتخابي

منذ 20 ساعة

رئيس الجمهورية يعلن توقيع مدوّنة السلوك الانتخابي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: لا يوجد قاضي او عضو ادعاء عام من المستمرين بالخدمة مرشح لانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: لا يوجد قاضي او عضو ادعاء عام من المستمرين بالخدمة مرشح لانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).