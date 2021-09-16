رئيس الجمهورية: المسيحيون مكوّن أصيل في العراق جابهوا تحديات العنف والإرهاب ببسالة

2021/09/16 | 14:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أن المسيحيون مكون أصيل في العراق وانهم جابهوا تحديات العنف والإرهاب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أنّ “الرئيس صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفداً من النساء الكلدان، الآشور، السريان، وأشاد بالدور المهم الذي يضطلع به المسيحيون في البلد واعتزازهم بهويتهم الوطنية، ومشاركتهم أبناء […]

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