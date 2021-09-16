ليبيا.. عودة العمل بمينائي نفط بعد إغلاقهما على يد محتجين

2021/09/16 | 14:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الخميس، إن حصار مرفأي السدرة وراس لانوف النفطيين انتهى وعادت عمليات التصدير إلى طبيعتها، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز".

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