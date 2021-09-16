النفط توقع مذكرة إتفاق لتنفيذ مصفى القيارة الاستثماري

2021/09/16 | 14:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وقعت وزارة النفط، ممثلةً بشركة مصافي الشمال، مذكرة اتفاق مبادىء (HOA) لتنفيذ مشروع مصفى القيارة الاستثماري، بطاقة (70) ألف برميل باليوم مع شركتي سيب (SEAB) السويدية وشركة ليماك (Limak) التركية.وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، خلال حفل التوقيع، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزارة النفط حريصة على …

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