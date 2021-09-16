القضاء الأعلى يوضح بشأن ترشيح أعضائه للانتخابات البرلمانية

2021/09/16 | 14:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن ترشيح أعضائه للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا الى ان “القاضي” هو المستمر بالخدمة.وقال المجلس في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لا يوجد قاضي او عضو ادعاء عام من المستمرين بالخدمة مرشح لانتخابات مجلس النواب القادمة”.وأضاف، “نرجو من القضاة واعضاء الادعاء العام …

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