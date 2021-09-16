القبض على 5 مطلوبين بينهم بالمخدرات في بغداد

2021/09/16 | 14:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت الشرطة الاتحادية، القبض على 5 مطلوبين بينهم متهمين بقضايا المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة الخارجين عن القانون من تجار ومتعاطي المواد المخدرة، استطاعت مفارز الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤولية اللواء الخامس …

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