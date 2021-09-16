2021/09/16 | 14:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 أيلول 2021)، "تم اجراء 887 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".

وأضافت أنّ "الإصابات الجديدة بلغت 216 حالة إصابة جديدة، مقابل 194 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال اليوم".

وأوضح البيان، أنّ "بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 87219

مجموع حالات الشفاء : 84375

مجموع الوفيات : 691

مجموع الحالات تحت العلاج : 2153

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 5074 ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تعلن موقفاً وبائياً يومياً خالياً من الوفيات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تعلن موقفاً وبائياً يومياً خالياً من الوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).