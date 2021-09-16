عمرو يوسف ونيللي كريم معًا في

2021/09/16 | 14:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الفنّان المصري عمرو يوسف عن سعادته بالعمل لأوّل مرةّ مع الفنّانة نيللي كريم، ونشَر صورة لهما من كواليس مسلسله الجديد "وعد إبليس"، عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

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