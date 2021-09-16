2021/09/16 | 14:17 - المصدر: عين العراق

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الخميس 16 سبتمبر 2021 | 02:16 مساءً

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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها اليوم في مدينة الدمام.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام".

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