الحكومة تصدر خمس توصيات تتعلق بدخول الزائرين الإيرانيين إلى العراق

2021/09/16 | 14:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدخل 60 الف زائر ايراني إلى العراق خلال الزيارة الاربعينية عن طريق المطارات.

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