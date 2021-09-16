صالح: يجب عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية

2021/09/16 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الجمهورية برهم صالح إن المرأة العراقية نالت جزءاً كبيراً من جرائم الإرهاب، وعملت على تحدّي الظروف نزوح والتهديدات الإرهابية مشدداً على أهمية دعم المرأة وتمكينها وتأمين كامل حقوقها من قبل الدولة.

وخلال استقباله وفداً من النساء الكلدان والآشور والسريان أكّد صالح ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم، وعدم ادّخار أي جهد حكومي لتحقيق ذلك، وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في البلد بالشكل الذي يضمن إيصال صوتهم ومطالبهم.

أشاد رئيس الجمهورية بالدور المهم الذي يضطلع به المسيحيون في البلد واعتزازهم بهويتهم الوطنية، ومشاركتهم مختلف التحديات والمصاعب، وصمودهم في مواجهة الإرهاب والعنف.

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